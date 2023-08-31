وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية

وضع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال زيارته مطروح واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، حجر أساس مجمع مدارس الريفية، وافتتحا المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للاستعداد للعام الدراسي المقبل، بحضور اللواء يسري عبدالله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وسكرتير عام محافظة مطروح اللواء أشرف إبراهيم، ونواب مطروح جمال الشورى عضو مجلس النواب، وسحر عيد عضو مجلس النواب، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية

ويتضمن المجمع، مدرسة أجيال المستقبل وتضم جميع المراحل الدراسية من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية بمساحة 4287 مترمربع وعدد 28 فصلت، كما يضم مدرسة سما العلم لمرحلة التعليم الأساسي للبنات بعدد 22 فصلا على مساحة 4480 مترمربع.

افتتاح المدرسة اليابانية

كما افتتح وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح، التي تضم جميع المراحل التعليمية، ويبلغ عدد الفصول 14 فصلا دراسيا وتمتد المدرسة على مساحة 5500 متر مربع، وتفقدا أحد الفصول لرياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية، واستمعا لشرح مفصل حول النظام التعليمي بالمدرسة وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

تلبية الاحتياجات النفسية وتطوير المهارات الأساسية للطفل

وأوضح الوزير، ببيان، أن هذا النظام التعليمي يسعى لتلبية الاحتياجات النفسية وتطوير المهارات الأساسية للطفل، مؤكدا أهمية تعليم الطلاب أنشطة التوكاتسو، التي تتضمن المهارات الشخصية، وتنمية الذات، والبحث، والمسئولية، واحترام الآخر، وكيفية إدارة الوقت، كما تفقدا منطقة الألعاب المخصصة للأطفال بالمدرسة الذى جري تصميمها بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ووجه الوزير بالالتزام بعوامل الحماية والأمان من أجل سلامة الطلاب، لافتاً أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.