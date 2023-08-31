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وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مجمع «الريفية» اليوم

كتب:

محمد بخات
12:54 م | الخميس 31 أغسطس 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، وكان في استقبال الوزير لدى وصوله، اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة سحر عيد والنائب جمال الشورى وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

حجر أساس مجمع مدارس الريفية

ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي واللواء خالد شعيب، حجر أساس مجمع مدارس الريفية، التي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوي، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة.

اجتماع لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

وفي ختام الزيارة، يعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، للاطمئنان على استعدادات العام الدراسي الجديد.

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