معلم من بني سويف: مصر تشهد ثورة معمارية وحضارية بقيادة السيسي

وصف أهالي محافظة بني سويف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالتاريخية، مؤكدين أن مصر تشهد بقيادة الرئيس ثورة معمارية وحضارية كبيرة امتدت لكل أرجاء الجمهورية وأحدثت تنمية كبيرة في محافظات الصعيد.

زيارة الرئيس لمحافظة بني سويف

وقال محمد حسان، معلم من محافظة بني سويف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة زيارة تاريخية سيعتز بها جميع أهالي وأبناء المحافظة التي تقع في شمال الصعيد، مؤكدا دعمه ومساندته لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية.

أبناء محافظة بني سويف شهدوا يوما عظيما

وقال «حسان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبناء محافظة بني سويف شهدوا يوما عظيما افتتح خلاله الرئيس السيسي الكثير من المشروعات منها مساكن جديدة تؤكد علي وجود ثورة معمارية وحضارية كبيرة حققت طفرة في قطاع الإسكان، مشيدا بافتتاح المراكز التكنولوجية الجديدة، التي تقدم الكثير من الخدمات الأهالي الريف المصري في سهولة ويسر.

ووجه أحمد ربيع معلم ثانوي عام الشكر للرئيس السيسي الذي يواصل استكمال مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية والمشروعات الزراعية التي تم افتتاحها ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف، مطالبا الرئيس بتكرار هذه الزيارة في القريب العاجل لأنه قدومه للمحافظة أدخل البهجة والسعادة علي الأهالي.