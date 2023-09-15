الصعيد في قلب وعقل الرئيس السيسي.. يد الدولة ممدودة بالتنمية لتوفير «حياة كريمة» لكل المصريين (ملف خاص)

عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق عدالة توزيع فرص التنمية بين محافظات مصر منذ توليه المسئولية، فظهر هذا جلياً فى محافظات الصعيد التى ظلت لعقود مهمشة من فرص التنمية الحقيقية، ومع أول فكرة فى تنفيذ محاور جديدة أو بناء مدن ودخول مبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى محافظات الصعيد شعر أهلها أنهم فى قلب وعقل الرئيس، والذى بين الحين والآخر يزور محافظاتهم لافتتاح مشاريع عملاقة تليق بحجم ومكانة الصعيد.

تعددت زيارات الرئيس السيسى إلى محافظات الصعيد، ومع كل زيارة يجدون مشروعاً عملاقاً قد ظهر للحياة، فتارة يفتتح محاور مرورية تربط شرق النيل بغربه حتى وصل عددها إلى 10 محاور أغنت سكان الصعيد عن تعب قطع مسافات طويلة فى سفرهم، وتارة أخرى يفتتح مدناً جديدة حتى وصل عددها إلى 9 تغطى محافظات الصعيد.

وتأتى دائماً زيارات الرئيس معها الخير، سواء لأهل مصر جميعاً أو لأهل الصعيد خاصة، فهناك مناطق صناعية ومشاريع قومية فى كل المجالات، توفيراً لـ«حياة كريمة» لكل المصريين.

وفى هذا الملف تستعرض «الوطن» جهود الدولة لتنمية الصعيد، خاصة محافظة بنى سويف، التى تشهد يداً ممدودة من الدولة بالتنمية فى كل ركن منها، تنفيذاً لاستراتيجية قومية للدولة تبلورت فى رؤية مصر 2030.