«تضامن الشيوخ»: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد متابعة الرئيس لحال الشارع

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بإصدار حزمة قرارات تعزز من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتضررًا من موجات التضخم، تؤكد متابعته المستمرة لحال الشارع المصري وأوضاع هذه الفئات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يعانيه العالم أجمع من أزمة اقتصادية طاحنة إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

توفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين

وأضافت «إسحق» في بيان منذ قليل، أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بمثابة تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف لتوفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين وحماية الطبقات الأكثر احتياجا من موجات الغلاء، موضحة أن كلمة الرئيس اليوم اتسمت بالحميمية كما اعتدنا كأب يتحدث لأبنائه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس كانت كاشفة وواضحة بحجم ما يعانيه المواطن بسبب ارتفاع الأسعار، وأكدت أيضا أن الرئيس السيسي يسير وفق استراتيجية واضحة عنوانها المواطن في المقام الأول، وأنه رقم مهم في معادلة الرئيس السيسي دائما، فمنذ تولي سيادته مقاليد الحكم وهو يعمل على النهوض بالمواطن في كافة المجلات وكافة المستويات.

مبادرة «حياة كريمة» غيرت وجه الحياة في القرى

واختتمت أن مبادرة «حياة كريمة» غيرت وجه الحياة في القرى والريف، ووضع الريف المصري على خريطة التنمية بعدما عانى على مدار عقود من التهميش بسبب عدم قدرة الدولة وغياب الإرادة السياسية، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة لكل مواطن.