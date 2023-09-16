حزب التجمع يثمن قرارات الرئيس السيسي: حاسمة وجاءت في التوقيت المناسب

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاءت في توقيت مناسب تمامًا لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته.

قرارات رئاسية للتخفيف عن المواطنين

وأضاف رئيس التجمع في بيان له منذ قليل: ما يحسب للرئيس السيسي أنه حال وقوفه على حقيقة احتياحات المصريين، فإنه يتخذ القرارات الحاسمة في الأوقات المناسبة، وبما يتفق مع القدرات المتاحة للدولة في مثل تلك الظروف الصعبة، داعيا إلى ضرورة إسراع الحكومة بتنفيذ قرارات الرئيس كما هي.

قرارات الرئيس اليوم

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.