«التضامن»: زيادة معاشات تكافل وكرامة وصلت إلى 40% في سنة واحدة

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%، تعتبر الزيادة الثالثة في عام 2023، الزيادة الأولى كانت في أبريل، والثانية في يوليو، عندما تم زيادة عدد المستفيدين إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن، بواقع 5.2 مليون أسرة، والثالثة هي توجيه الرئيس السيسي اليوم السبت 16 سبتمبر 2023.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

أوضح «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة معاشات تكافل وكرامة في خلال سنة واحدة، وصلت إلى 40%، منها 25% في أبريل الماضي، و15% اليوم في سبتمبر، كاشفا أن بهذه الزيادات ارتفع معاش تكافل من 450 جنيها إلى 630 جنيها، وبالنسبة لمعاش كرامة سيصل إلى 490 جنيها.

وأكد مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، أن هذه الزيادات الهدف منها، الحد من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أن ارتفاع الأسعار والتضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وصل إلى 37%، موضحا أن هذا بالنسبة للإحصاءات الرسمية.

وأضاف هاشم، أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى سياسات حماية اجتماعية منحازة للأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، مشيدا بقرار الرئيس السيسي اليوم بزيادة المعاشات، لتوفير أعلى درجة من درجات الحماية الاجتماعية لتلك الفئة.

وأوضح مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش زيارته لمدينة سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، وصل إلى 36.5 مليون مواطن فيما فوق، منهم 10 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات، و4.6 من دولاب العاملين بالدولة، و22 مليون مواطم من مستفيدي برنامج الدعم النقدي لتكافل وكرامة.

أبرز قرارات الرئيس اليوم

ومن أبرز القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم، هي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300 جنيها، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيها بدلا 3500 جنيها، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 لكافة العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.