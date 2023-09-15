«التضامن»: دعم ذوي الإعاقة غير مربوط ببطاقة الخدمات المتكاملة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ليس كل من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة لا يستحق الدعم، مؤكدة أن بطاقة الخدمات المتكاملة ما هي إلا اثبات الإعاقة لصاحبها، موضوحة أن دعم ذوي الإعاقة غير مربوط ببطاقة الخدمات المتكاملة، بل هو مربوط ببطاقة الرقم القومي.

وأوضحت وزيرة التضامن لـ«الوطن»، أن البطاقة التي تشمل الدعم بشكل عام هي بطاقة كرامة، مشيرة إلى أن ليست كل ذوي الإعاقة قاموا باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

حرص «التضامن» على دعم ذوي الإعاقة في الانتخابات

وأكدت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة كل الحرص على توفير كافة سبل الراحة لذوي الإعاقة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مختلف المحافظات والمديريات، لحثهم على المشاركة السياسية، كاشفة أن عدد ذوي الإعاقة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بلغ 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على دعم فئة كبار السن أيضا في الانتخابات.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

ويذكر أن كارت الخدمات المتكاملة يتيح لحامله من ذوي الإعاقة العديد من المميزات المختلفة، وهي:

- خصومات في وسائل المواصلات والنقل.

- الدمج في المدارس.

- الإعفاء من الضرائب.

- الجمع بين معاشين.

- كشف مجاني في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- دخول المناطق الآثرية مجانا.

- الحصول على سكن.