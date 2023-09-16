طريقة التقديم على تأدية الخدمة العامة.. «التضامن» توضح كل التفاصيل

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بقرار تكليف الدفعة 101 من خريجي المعاهد والكليات والجامعات لأداء الخدمة العامة، لمدة سنة، بداية من 1 أكتوبر لسنة 2023، منوهة أن التقديم بدأ على التقديم لتأدية الخدمة العامة منذ 3 سبتمبر 2023.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية التقديم على تأدية الخدمة العامة لعام 2023.

التقديم على الخدمة العامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدّة طرق أمام الخريجيين للتقديم على تأدية الخدمة العامة،وهي:

- التوجه لمكاتب الخدمة العامة بمحل إقامتهم، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة.

- التقديم إلكترونيا عبر لينك تقديم الخدمة العامة 2023 من هنــــــــا.

- الضغط على طلب جديد.

- ادخال البيانات المطلوبة.

- إدخال المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

- اضغط على التسجيل.

- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.

المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة

- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.

- 3 صور شخصية.

مجالات الخدمة العامة

أعلنت وزارة التضامن عن عدة مجالات لإداء الخدمة العامة وفقًا للآتي:

- «حياة كريمة».

- الأسر المنتجة.

- محو الأمية.

- التأمينات الاجتماعية.

- رعاية الأيتام والمسنين.

- الأسر البديلة.

- خدمات الطفولة.

- الخدمات التعليمية.

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

- برامج «وعي، فرصة، 2 كفاية، أطفال بلا مأوى».