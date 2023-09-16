انطلاق برنامج تنمية مهارات «اللغة الإنجليزية» لمعلمات الأزهر بمطروح

انطلقت اليوم السبت، أولى فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمات الأزهر في محافظة مطروح تخصص رياض الأطفال، بقاعة تدريب الجودة، بمجمع معاهد مطروح النموذجي، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

برنامج مبادئ اللغة الإنجليزية

ويتضمن البرنامج التدريس المصغر للمبادئ الأساسية لصوتيات اللغة الإنجليزية، وأجزاء الكلام فيها، والفرق بين ترتيب الجملة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فلسفة المنهج الجديد 2.0 وآليات تحضير الدرس به، ومجموعة من الألعاب والأنشطة التربوية المحققة لأهداف المنهج.

رفع الكفاءة التدريسية لمعلمات الروضة

ومن جانبه، تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، تنفيذ فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي، مؤكداً حرص الأزهر الشريف على رفع الكفاءة التدريسية لمعلمات الروضة، ومواكبة كل جديد في مهارات اللغة، متطلعا أن تستفيد المتدربات من التدريب، وتخريج جيل واع لديه القدرة على التواصل والاندماج مع الثقافات المختلفة.

تنمية قدرات ورفع المستوى التعليمي بالمعاهد الأزهرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في بيان، أن هناك اهتمام كبير بالتدريب للمعلمين في جميع المعاهد الأزهرية في مطروح بمختلف الفئات والمراحل التعليمية، ما يساهم في تنمية قدراتهم ورفع المستوى التعليمي للتلاميذ.