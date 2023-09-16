«أزهرية كفر الشيخ»: انطلاق الدورة التدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال

انطلقت صباح اليوم أُولى دورات تنمية مهارات مُعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية «لغات» بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ضمن البرنامج التدريبي لهنَّ الذي يشمل عدة مستويات، سيتم تنفيذها طبقًا للخطة الزمنية المحددة على مدار العام الدراسي، وتستمر هذه الدورة لمدة ستة أيام، بدءًا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًّا، ويحاضر بها مجموعة متميزة من معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

انطلاق الدورة التدريبية لتنمية مهارات مُعلمات رياض أطفال

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على حضور افتتاح البرنامج التدريبي منذ انطلاق اللحظات الأولى له صباح اليوم بمقر قاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، مؤكدا أهميته في تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى معلمات مرحلة رياض الأطفال بالمعاهد، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الدورات بأكبر قدر ممكن، ومطالباً القائمين على التدريب بإعداد مادة علمية متكاملة وتعميمها على المتدربين للرجوع لها حال الحاجة.

ويقام هذا البرنامج تلبية للاحتياجات التدريبية لمُعلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية والتي تم استحداث قاعات لغات بها؛ ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

تنمية مهارات التدريس باللغة الإنجليزية لمُعلمات رياض الأطفال

وتهدف هذه الدورة إلى تنمية مهارات التدريس باللغة الإنجليزية لمُعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية، وتستهدف الدورة المنفذة بأسلوب التدريس المصغر، عدد من المهارات التي تعمل على تنميتها لدى المعلمات منها المبادئ الأساسية لصوتيات اللغة الإنجليزية، وأجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية، والفرق بين ترتيب الجملة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فلسفة المنهج الجديد (2.0) وآليات تحضير الدرس به، إضافةً إلى مجموعة من الألعاب والأنشطة التربوية المحققة لأهداف المنهج.

وتأتي فعاليات التدريب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية بناءً على تعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وبالتعاون بين إدارة التدريب والتعليم النموذجي ورياض الأطفال وتوجيه اللغة الإنجليزية بالمنطقة.