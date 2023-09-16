محافظ الوادي الجديد: زيادة معدل ساعات تشغيل محطات مياه الشرب

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، والذي تمكّن لأول مرة من زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة لـ 18 ساعة دون انقطاع، وتحسين كفاءة الخدمة، ووصولها لكافة المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.

رفع كفاءة محطات الطرد بالداخلة لخدمة أهالي القرى

وأضاف، محافظ الوادي الجديد، أنه جاري أعمال رفع كفاءة محطة الطرد التي تخدم قرى المعصرة وأسمنت والشيخ والي، بعد اعتماد المخصصات المالية بتكلفة بلغت 2.1 مليون جنيه؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية بأحواض محطة السحب وزيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب.

مراجعة خطوط مياه الشرب لمركز الداخلة

وأكد، المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة، في تصريحات صحفية، أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة تقوم بمراجعة موقف كافة الخطوط الرئيسية لمياه الشرب، كما تهيب بالمواطنين، التأكد من سلامة الوصلات الفرعية لإصلاح أي أعطال قد تتسبب في ضعف وصول المياه للأحياء والمنازل.