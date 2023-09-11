محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد مقايسة لإنشاء وحدة تجميد إضافية لثلاجة حفظ التمور

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، سير العمل بمركز التكوين المهني بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

إنشاء ثلاجة تجميد لحفظ التمور بالوادي الجديد

وتفقد محافظ الوادي الجديد، وحدة تصنيع وتعبئة التمور التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وثلاجات حفظ التمور، ووجه بعمل مقايسة لإنشاء وحدة تجميد إضافية، وإنهاء أعمال التشطيبات خلال الفترة المقبلة؛ لبدء تشغيل الوحدة والاستفادة من عائدها لصالح الحالات المستحقة.

تصنيع الزي الموحد للموظفين بمحافظة الوادي الجديد

كما تفقد محافظ الوادي الجديد مصنع الملابس الجاهزة، حيث تم الاطلاع على المنتجات المعروضة، ووجّه بالبدء في تصنيع الزي الموحد للعاملين بالمديريات، والتنسيق مع التربية والتعليم لتجهيز الأعلام الخاصة بالمدارس.

من ناحية أخرى، قام المحافظ بزيارة المدينة الشبابية للاطلاع على الموقف الأخير للإنشاءات، مُشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية واللاند سكيب والملاعب وفق الموعد المحدد.