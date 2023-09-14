رئيس جامعة الوادي الجديد: الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيزات الكليات استعدادا لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2023-2024.

وعقد مجلس جامعة الوادي الجديد، اجتماعا بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وذلك لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة الثمانية، وهي: الطب البشري والصيدلة والطب البيطري والعلوم والزراعة والتربية والآداب والتربية الرياضية.

الانتهاء من صيانة المدن الجامعية

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد فقد بدأ الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد والانتهاء من صيانة المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

تطوير المباني بالمدن الجامعية

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مبانٍ المدن الجامعية؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كل القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية، وكذلك الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية فى العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن الجامعة نفذت فعاليات دورة اعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023 للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة، مؤكدًا على أهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال وأكد أهمية الإعداد الجيد للمحاضرات والاهتمام بتطوير الذات.

الاهتمام بتنمية مهارات الباحثين

وشدد على أن المهمة الرئيسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة هي التدريس والبحث العلمي وهو ما يتطلب رفع الكفاءة بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطور الكبير الذي يشهده العلم، مؤكدًا ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية وإجادة اللغات الأجنبية للحصول على فرص جيدة في المنح والبعثات والمشروعات البحثية.