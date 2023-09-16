جامعة الوادي الجديد تشارك في البرنامج التدريبي بعنوان «مساواة الإعاقة»

شارك مركز دعم ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، في البرنامج التدريبي بعنوان «مساواة الإعاقة» الذي نظمته هيئة الاميدست الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة حلم للتدريب والاستشارات في مجال الإعاقة.

تدريب أعضاء مركز ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد

وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الوادي الجديد وبين الهيئة الأمريكية والخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مركز لذوي الإعاقة.

مراحل البرنامج التدريبي لأعضاء مركز ذوي الإعاقة

وأضافت مدير مركز خدمات ذوي الاعاقة بجامعة الوادي الجديد، إن البرنامج التدريبي تضمن عده مراحل وهي:

المرحلة الأولى والتي تم فيها التدريب المباشر لمدة 5 أيام متواصلة بالقاهرة.

المرحلة الثانية عبارة عن جلسة تدريب فردية (أونلاين) نهاية هذا الشهر.

المرحلة الثالثة والتي تضمنت التدريب العملي لمدة يومين أوائل شهر سبتمبر.

المرحلة الرابعة عقد جلسة تقييم ومتابعة فردية أونلاين نهاية شهر سبتمبر.

والمرحلة الخامسة سيتم خلالها تنفيذ تدريب DET داخل الجامعة.

تأهيل وإعداد مركز ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد

وأكدت مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وتنوع المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الاعاقات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.