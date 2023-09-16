شعبة الأدوات المكتبية: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 65%

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن معرض أهلا مدارس يقام للعام السادس على التوالي، وكل عام يكون أفضل من قبلها، والمعرض يضم هذا العام 5 قطاعات مهمة، مثل قطاع الأدوات المكتبية، وقطاع الملابس، وقطاع الأحذية والحقائب، وقطاع الكومبيوتر، والقطاع الغذائي مثل «اللانش بوكس» وكل ما يحتاجه الطالب عند ذهابه للمدرسة.

شركات للتقسيط

وأضاف «حسن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «تن»، أن هناك بنوكاً لتسهيل العملية النقدية داخل معرض أهلا مدارس، وهناك شركات تقسيط أيضا متاحة، نظرا لأن المواطن قد يحتاج مستلزمات أكبر من دخله، فتجري هذه الشركات تقسيطاً للأشياء التي يرغب في شرائها.

المنتجات محلية والتخفيضات هائلة

وأشار إلى أن المنتج المصري أصبح بديلاً للمستورد، متابعا: «الأدوات المكتبية مثل الدفتر والكراسة منها 80% مستورد و20% محلي، لكن حاليا 100% محلي، والمصانع المشاركة في المعرض تقدم خصومات جيدة للغاية وتصل أحيانا إلى 65%».

وأكد أن هناك إقبالاً غير مسبوق من المواطنين على معرض أهلا مدارس، بالرغم أن الأسعار عالميا ارتفعت.