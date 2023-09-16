محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض «أهلا مدارس» في البرلس بتخفيضات 30%

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح معرض «أهلا مدارس» بمدينة البرلس، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لصالح المواطنين.

افتتاح معرض «أهلا مدارس» بمدينة البرلس

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، أنه تم افتتاح معرض «أهلا مدارس» بمدينة البرلس، كما سبق افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرها.

معرض شامل للأدوات المدرسية

وكان سليم أبو شريف، رئيس مدينة البرلس بكفر الشيخ، افتتح معرض «أهلا مدارس»، وسط توافد عدد كبير من المواطنين، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، شراء كافة مستلزمات الطلاب من زي مدرسي، وأدوات مدرسية، وكافة احتياجات الطلاب والطالبات، بنسبة تخفيضات تصل لـ30%.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، التجهيزات الجارية حاليا لإنشاء معرض أهلا مدارس بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي بجوار الوحدة المحلية، تنسيقا مع مدير الإدارة التعليمية بالرياض، حسن بسيوني، وإدارة تموين الرياض، والغرفة التجارية لبيع المستلزمات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة وبسعر المصنع.