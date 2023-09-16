افتتاح منفذين لمعرض «أهلا مدارس» في العريش.. تخفيضات تصل لـ25%

أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء، عن افتتاح فروع جديدة لمعرض «أهلا مدارس» في مدينة العريش، وذلك لبيع الأدوات الدراسية والشنط والملابس بأسعار مخفضة.

أماكن معارض أهلا مدارس في العريش

وقال عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، في بيان، إنه تم فتح أماكن جديدة في مدينة العريش لبيع الملابس المدرسية والأدوات والشنط والمستلزمات، في ميدان الرفاعي بجوار تمثال الرئيس السادات، والفرع الآخر بجوار مول القصاص.

تخفيضات تصل إلى 25%

وقال شريف مصباح، عضو الغرفة التجارية، إنه تم الاتفاق مع التجار على هامش ربح بسيط، وأن تكون التخفيضات 25% على الأقل، لمراعاة محدودي الدخل من المواطنين، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف «مصباح»، أن المعرض تم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، ومراقبة ومتابعة من أعضاء الغرفة، ومديرية التموين بشمال سيناء.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، أن معارض «أهلا مدارس» تساهم بشكل كبير، في الحد من ارتفاع الأسعار، ومساعدة محدودي الدخل

وأضاف المحافظ، أنه تم مراعاة أن تكون أنواع السلع جيدة، وإعطاء فرصة لبعض الجمعيات لبيع المنتجات بسعر التكلفة، مع ضمان أن يكون هناك مميزات للبائعين والمشتركين بشكل دائم.