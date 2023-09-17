أصحاب المعاشات بعد قرار زيادتها: «الرئيس السيسي دايما حاسس بالمواطنين»

زفَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرى سارة إلى المواطنين، بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وذلك بعد زيارته إلى قرية سدس الأمراء ببني سويف، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات، ضمن مبادرة حياة كريمة، إذ وجَّه رئيس الجمهورية، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، وذلك بعد إصداره عدة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي لبعض الفئات الأيام المقبلة.

ماذا قال أصحاب المعاشات بعد توجيه الرئيس بزيادتها؟

عبَّر أبناء الشعب المصري عن فرحتهم العارمة بشأن قرار الزيادة، الذي سيحل على قيمة المعاشات الخاصة بهم، عبر حديثهم لـ«الوطن»، فقال محمد عبد اللطيف ابن محافظة القاهرة صاحب الـ62 عامًا، إنه سعيد للغاية بشأن ذلك القرار وفي انتظار موعد تطبيقه، إذ كان يسعى منذ فترة إلى حدوث أي قرار للزيادة، للقدرة على ملائمة الظروف المعيشية الصعبة التي كان يمر بها الجميع، لتؤدي هذه القرارت إلى توفير حياة معيشية كريمة لكل الفئات: «ربنا يباركله والله فعلًا، كنا محتاجين الزيادة كأن الرئيس حاسس بينا، وياريت تستمر قيمة الزيادات دايمًا في المعاشات، باعتبار أصحاب المعاش من الفئات المستحقة للزيادات اللي طرحها الرئيس السيسي».

ومن جهتها، قالت «صفاء» سيدة أربعينية من محافظة سوهاج، إنه فور تطبيق قرار زيادة المعاش سيساعد الأمر على تحسين الحالة المعيشية، وقدرتها على جلب الاحتياجات الخاصة كافة بأولادها، خاصة أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد: «عندي 3 أولاد أكبرهم في الإعدادية، واثنين في المرحلة الابتدائية، ودول كلهم عاوزين مصاريف علشان يقدروا يجيبوا كل اللي محتاجينه، وربنا يكرم الرئيس ويساعد الغلابة على طول».

ومن المقرر أنّ تكون قيمة المعاش بعد الإعلان الأخير الخاص بها، 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، ليستفيد منها 11 مليون مواطن، ومن الفئات الأخرى المستفيدة من زيادة العلاوة، العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بنفس قيمة زيادة المعاشات.