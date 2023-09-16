تفاصيل قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 600 جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا بزيادة المعاشات 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، وذلك ضمن عدة قرارات أصدرها الرئيس السيسي لرفع المعاناة عن المواطنين، بسبب التأثيرات السلبية للأزمات العالمية والمتمثلة في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وضاعف قرار الرئيس السيسي عن زيادة المعاشات 600 جنيه، المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والتى كانت ثلاثمائة جنيه فقط لتصبح ستمائة جنيه، بما يخفف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات، بإجمالي 11 مليون مواطن، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

زيادة المعاشات 600 جنيه

ومن المقرر بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 600 جنيه، أن تتولى وزارة التضامن ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إعلان التفاصيل الخاصة بالقرار وتحديد موعد بدء تنفيذ الزيادة.

وبخلاف زيادة المعاشات 600 جنيه، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة قرارات، أثلجت صدور المواطنين والتى تمثلت في زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.

قرارات أصدرها الرئيس اليوم

كما شملت القرارات قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وتضمَّنت القرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .