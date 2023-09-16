منها أصحاب المعاشات.. تعرف على الفئات المستفيدة من زيادة العلاوة

بشرى خير زفَّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواطنين، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء ببني سويف، إذ وجَّه رئيس الجمهورية رسائل طمأنينة للشعب المصري، قبل أن يعلن عن حزمة قرارات متعلقة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبى لبعض الفئات، خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي: «أنا مش بعيد عنكم ومش بعيد عن حال الناس»

رسائل إنسانية ومطمئنة وجهها رئيس الجمهورية للشعب خلال كلمته، قائلًا: «لما بقول إنّي منكم وأشعر بك، فهذا ليس كلامًا لطيفًا مني للناس في مصر عشان أطمنهم إنّي معاهم، لأ، متنسوش إنّي إنسان مصري بسيط عشت عمري كله زيكم كده، بس ربنا أراد إني أكون موجود في المكان ده، هو ربنا اللي أراد، أنا مش بعيد عنكم ومش بعيد عن حال الناس، ولو فيه فرصة أكبر من كدة مش ما هنتأخر أبدا، محدش بيجيب حاجة من جيبه».

واستكمل الرئيس السيسي: «موقف المصريين مقدر أوي والله، وبقولكم إن تحملكم ده فيه جبر خاطر كبير جدا ليا، أنا عارف إن الظروف صعبة، وعارف إن الناس تبقى مستحملة وساكتة ده كتير، بس اللي عاوز أطمنكم منه إننا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومش بنعملها».

الرئيس يعلن عن فئات مستفيدة من زيادة العلاوة

ولم تنتهِ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا ببشرى سارة للمواطنين، حول زيادة علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى للمرتبات.

ما هي الفئات المستفيدة من زيادة العلاوة؟

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلى:

أولًا: العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة «25%»، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا: المستفيدون من تكافل وكرامة

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا: أصحاب المعاشات

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسًا: الصحفيين

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا: صغار الفلاحين والمزارعين

أطلق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا: المتعثرين من سداد فوائد وغرامات الأقساط

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

خبير اقتصادي: الرئيس لا يألو جهداً لتخفيف العبء على المواطن

في هذا الصدد، قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع نصب عينيه هدف العدالة الاجتماعية، كأحد أهم الركائز لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «غنيم»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الرئيس لا يدخر جهداً لتخفيف العبء على المواطن البسيط، في ظل أوضاع اقتصادية نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأدت إلى موجة تضخم عالمية.

وأردف الخبير الاقتصادي أن حزمة القرارات الأخيرة وما سبقها، لن تكن ممكنة أبداً دون الإصلاح المالي والاقتصادي الشجاع الذي أدى لخفض عجز الموازنة العامة المصرية من 13.9%؜ من الناتج المحلى في 2012-2013 إلى 6.9% في 2023-2024، موضحًا أن ذلك الخفض جاء نتيجة لاستيداء حقوق الدولة في الضرائب والرسوم مع ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.