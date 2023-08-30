صندوق مكافحة الإدمان: تقديم خدمات علاجية لـ170 ألف شخص خلال 2022

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن مصر أصبح لديها خبرات كثيرة في الوقاية من الإدمان وتطوير سياسات العلاج.

مشكلة في الأسرة

وتابع «عثمان»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نحو 60% من المتعاطين والمدمنين مقيمون مع الوالدين، معلقا: «هذا الرقم كبير جدا، ودليل على وجود مشكلة في الأسرة».

ثقافة الإنكار الأسري

وقال مدير الصندوق، إن هذه النسبة دليل على وجود ما يسمى بـ«ثقافة الإنكار الأسري»، لافتا إلى أن نوعية المخدرات التخليقية «المُصنعة» انتشرت مؤخرا، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وفي 2022 تم علاج 170 ألف مواطن.

وأشار مدير مكافحة صندوق الإدمان والتعاطي، إلى أن الإدمان يكون سريعا جدا في المخدرات التخليقية، وعلاجها صعب جدا، وخسائرها النفسية والعضوية أكبر من باقي الأنواع، والشفاء يأتي من قرار التقدم للعلاج.