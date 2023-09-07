«القاهرة» تتصدر قائمة المحافظات الأكثر اتصالا بصندوق مكافحة الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخدمات المقدمة خلال الخط الساخن للصندوق، منذ بداية يناير 2023 وحتى أغسطس 2023، في إطار الدور الخدمي الذي يقدمه الصندوق لمتعاطي المخدرات، حيث يقدم العلاج مجانا وفي سرية تامة.

جاء ذلك خلال إنفوجراف عبر صفحة الصندوق الرسمية «فيس بوك»، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الآتي

- بلغ عدد متلقي الخدمات العلاجية عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 116 ألف مريض، متردد على العيادات التابعة للصندوق.

- بلغ عدد متلقي الخدمات العلاجية عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» 11208.

- بلغت نسبة الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من الإناث 6%.

- بلغت نسبة الاتصالات التى تلقاها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من الذكور 94 %.

- سجلت محافظة القاهرة أعلى اتصالات عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- تراوح سن بدء التعاطي ما بين 15 سنة وحتى 20 سنة، نسبة 22% من المتلقين لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمتعاطين، يقدم العديد من الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة، وتشمل مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي، ويقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين.