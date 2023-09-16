حمزة نمرة يحيي حفلا في السويد غدا

شارك الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة له في المطار بعد نجاح حفله أمس في باريس، الذي رفع شعار كامل العدد.

حمزة نمرة يستكمل طرح أغنيات ألبومه

وعلق حمزة نمرة على الصورة: «شفت الابتسامة دي فين قبل كده؟ طبعا الصندوق الكبير ده عارفين جواه ايه، جيتارات يا راجل يا طيب.. جيتارات».

ومن المقرر أن يحيي حمزة نمرة حفل غنائي غدا في مالو بالسويد.

حفل حمزة نمرة في باريس

وأعلن حمزة نمرة، أمس، عبر إنستجرام، نفاد تذاكر حفله في باريس والذي يأتي ضمن سلسلة الحفلات التي يقدمها في عدد من البلاد الأجنبية احتفالا بألبوم رايق.

وحقق ألبوم رايق للفنان حمزة نمرة نجاحا كبيرا وانطلق بعدها بسلسلة حفلات خارج مصر للجاليات العربية احتفالا بنجاح الألبوم الذي تصدر عدد من أغانيه التريند، وكان أبرزها أغنية «رياح الحياة» وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.