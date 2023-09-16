«الحرية المصري»: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تحسين مستوى معيشة المواطنين

ثمن حزب الحرية المصري برئاسة ممدوح محمد محمود، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته إلى محافظة بني سويف اليوم لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، ضمن مبادرة تنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة

وقال رئيس حزب الحرية المصري، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة المواطنين في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه، والحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، وزيادة الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاسثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين إلى 600 جنيه.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن قرار الرئيس بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين يساهم في مساعدة صغار الفلاحين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، ويشجعهم على زيادة العمل والإنتاج فى قطاع الزراعة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

محمود: حياة كريمة ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية؛ إذ جرى إنشاء آلاف المستشفيات والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وآلاف الكيلومترات من المشروع القومي للطرق، فضلا عن الكباري والمحاور العرضية على نهر النيل.

وأكد أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لتوفير حياة كريمة وآمنة صحيا وتعليميا واجتماعيا، وهي مشروعات يتم تنفيذها في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.