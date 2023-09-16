منسق «حياة كريمة» ببني سويف: المبادرة تشمل مركزي «ناصر وببا» بعدد 66 قرية

قال محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تشتمل مركزي «ناصر وببا»، بعدد 66 قرية، بما يعادل 1616 مشروعًا متنوعًا يشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات.

لدينا 12 مجمعًا خدميًا مكونًا من مركز تكنولوجي ومكتب تمويني

وأوضح «جبر»، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن لدينا 12 مجمعًا خدميًا مكونًا من مركز تكنولوجي ومكتب تمويني ومكتب بريد وسجل مدني وشهر عقاري ومقر الوحدة المحلية ومقر المجلس المحلي، وجرى الانتهاء من هذه الأعمال بنسبة 100%، في هذه القرى التي تشملهم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشمل 12 مجمعًا زراعيًا

ولفت «جبر» إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشمل 12 مجمعًا زراعيًا مكونا من جمعية زراعية ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى نقطة إطفاء ونقطة شرطة ونقطة إسعاف تتواجد على أرض سدس، ومتواجد مثلها في كل قرى محافظة بني سويف بالإضافة لموقف وسوق نموذجي، ومشروعات أخرى مثل مراكز الشباب والأبنية التعليمية والمدارس التي تم افتتاحها.