انفراجة للمتعثرين.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالمزارعين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، والناتجة عن التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، المتمثلة في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على كل فئات الشعب المصري.

وشمل ما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من قرارات، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، قرارات خاصة بالفلاح المصري، تخفف عن المزارعين أعباء الزراعة، وتتضمن استمرارية أداء مهمته، مع التأثيرات الاقتصادية السلبية للأزمات العالمية.

قرارات الرئيس الخاصة بالمزارعين

وفيما يلي تفاصيل قرارات الرئيس الخاصة بالمزارعين التي تمثل انفراجة للمتعثرين:

وجه الرئيس السيسي ضمن قراراته، بإطلاق بنك التنمية والائتمان الرزاعي مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين، الذين حصلوا على قروض من البنك الزراعي وتعثروا في السداد، قبل أول يناير من 2022.

وتستهدف المبادرة، تخفيف أعباء الديون عن كاهل المزارعين، ومن المقرر أن يعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى التفاصيل الخاصة بالمبادرة، والفئات المستهدفة والفترة التي ستشملها المبادرة في أقرب وقت.

كما شملت قرارات الرئيس الخاصة بالمزارعين، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، بحد أقصى نهاية ديسمبر العام المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

يشار إلى أن أبرز قرارات الرئيس السيسي اليوم لتخفيف أعباء غلاء المعيشة على المواطنين، تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى للأجور.