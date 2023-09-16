رئيس «طاقة النواب»: قرارات الرئيس ترفع مستوى معيشة المواطن الأقل دخلا

أشاد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية ومشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، وتتضمن زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القرارت التي أصدرها الرئيس أثلجت صدور المصريين وجاءت في توقيت مناسب وتعكس إحساسه بمعاناة واحتياجات الأسرة المصرية، وأن المواطن هو بطل المسيرة الوطنية وفق ما قال الرئيس في كلمته.

وأضاف أن الرئيس أكد أيضا خلال كلمته، أن الحوار الوطني جاء كخطوة مهمة لمشاركة كل أطياف المجتمع، وأن مسيرة التنمية مستمرة رغم الآثار التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن قرارات الرئيس وتوجيهاته لاقت إشادة وترحيب من المصريين لأن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس تمس عددا كبيرا من المصريين وأصحاب المعاشات والموظفين والفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية.

قرارات الرئيس السيسي

وأشار رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه الدائم على النهوض بحياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم؛ إذ تضمنت القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.