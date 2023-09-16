مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: قرارات الرئيس أسعدت المواطنين

وجّه رئيس لجنة «تضامن النواب»، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني الدكتور عبد الهادى القصبي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتخاذه هذه القرارات التي أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية.

تخفيف الأعباء على المواطنين

وأشاد الدكتورعبد الهادي القصبي، رئيس لجنة «تضامن النواب» ومقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

الشعور بمعاناة المواطن

وقال «القصبي» إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدًا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.