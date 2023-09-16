إزالة 113 حالة إشغال في حملة مكبرة بمحافظة الإسماعيلية

شنت محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعيق حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثالث.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمناطق «الطريق الدائري، أرض الجمعيات، الشارع التجاري، ميدان فوكس، الدوحة» تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع.

إزالة 113 حالة تعدي

وأسفرت الحملة عن إزالة 113 حالة إشغال طريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتضمنت التحفظ على عدد من الكراسي البلاستيك والأعمدة الخشبية، وعربة متحركة، وتأتي الحملة لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

وفي مجال التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، نجحت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بإزالة فورية لمبنى بالطوب الأحمر لدور ثان علوي بدون ترخيص.