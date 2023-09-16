محافظ مطروح يبحث إقامة فرع لجامعة الأزهر ويوجه بحصر الأماكن المقترحة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مع لجنة جامعة الأزهر، الإسراع في إقامة فرع للجامعة بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور أحمد السنتريسي المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وعبد الخالق مرسي أمين عام جامعة الأزهر، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور عطية الأشطوخي المهندس بمركز الأعمال والاستشارات، والدكتور عبد العزيز أبو خزيمة مدير العلوم الشرعية.

سرعة البدء في إنشاء فرع جامعة الأزهر في مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، على سرعة الاستجابة لطلب محافظة مطروح البدء في إنشاء فرع للجامعة بمطروح، والتأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم وتذليل العقبات خاصة مع الإقبال الكبير على التعليم الأزهري بالمحافظة، وتخفيف معاناة وأعباء السفر عن أبناء مطروح لتلقي التعليم الجامعي خارج المحافظة، والمساهمة في تحسين وجودة التعليم وتخريج مزيد من الكوادر.

مقترحات مباني لتحويلها لفرع جامعة الأزهر

وتناول اللقاء استعراض مدى ملائمة المقار المقترحة حالياً وإمكانية الإسراع في بدء الدراسة بفرع جامعة الأزهر خاصة كلية الدراسات الإنسانية فتيات بمطروح لحين الانتهاء من المواقع المقترحة للتخصيص مع قابلية التوسع لإنشاء مباني الجامعة مستقبلا بما تضمه من كليات ومدينة جامعية للطلاب وغيرها.

تحديد مواقع لفرع جامعة الأزهر

ووجه محافظ مطروح إدارة الأملاك والتخطيط العمراني وGis ومجلس مدينة مرسى مطروح، بسرعة تحديد المواقع للأراضي المقترحة وإحداثياتها، بما يتناسب مع الرأي الفني والتنسيق مع جامعة الأزهر، للبدء في إجراءات الموافقة على التخصيص وخطوات الإنشاء وفق الخطة الإستثمارية وتوقيتاتها لجامعة الأزهر.