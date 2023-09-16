رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023.. تظهر خلال ساعات

تعلن جامعة الأزهر خلال الساعات المقبلة، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك في مؤتمر صحفي تعقده غدا في الثانية بعد الظهر، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، ويتقرب العديد من الطلاب المؤتمر الصحفي الذي يتم من خلاله إعلان النتيجة ونسب النجاح والرسوب، ومن هنا يصبح بإمكان كل طالب من طلاب الأزهر البدء في اختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعهم وكذا قدراتهم.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الوطن» خلال التقرير الآتي رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وفقا لما أعلنته الجامعة خلال الأيام الماضية حيث أفادت بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 من خلال بالضغط هنــا، وذلك عقب إعلان الجامعة عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد الأزهرية ضمن تنسيق الأزهر 2023 خلال المؤتمر الصحفي المقر عقده خلال الساعات المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

وفي إطار الحديث عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، تستعرض "الوطن" خطوات الحصول على النتيجة، فور إعلانها، المبينة على النحو التالي:

- تسجيل الدخول على موقع التنسيق الالكتروني على بوابة مصر الرقمية.

ـ الضغط على أيقونة تنسيق الأزهر.

ـ اختيار الشعبة الدراسية.

- تسجيل بيانات الطالب كاملة.

- كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب بالإضافة إلى الرقم السري.

- الضغط على كلمة استعلام.

ضوابط تنسيق جامعة الأزهر2023

واستكمالا للحديث عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وضعت الامعة مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتها عند التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2023، من خلال الموقع الإلكتروني وهي:

- استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.

- التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات

- نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية.

- التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة فصول الفيوم وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، من الشعب المتناظرة فقط.

- يكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بتسديد الرسوم المقررة للتحويل.