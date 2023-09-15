نائب رئيس جامعة الأزهر: العلم أهم صفات الأنبياء والمرسلين

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، إن العلم من أهم صفات الأنبياء والمرسلين، مستشهدا بآيات الذكر الحكيم، فالقرآن تحدث في أكثر من موضع عن حكمة وعلم أنبياء الله، وأبرزهم سيدنا إبراهيم الخليل، وسيدنا لوط وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا داوود وسيدنا سليمان، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

علم سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، علمه كان فائقا، بأن أراه الله ملكوت السماوات والأرض، مستشهدا بقوله سبحانه: «وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ»، ودعوة سيدنا إبراهيم لأباه إلى الله، ويعلمه قائلا له: «يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا».

علم أنبياء الله لوط ويوسف وموسى وداوود وسليمان

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، أنَّ ربنا – عز وجل – وصف سيدنا لوطا– عليه السلام – بأنه آتاه العلم والحكمة، بقوله: «ولوطا آتيناه حكما وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين»، ووصف الله – سبحانه – سيدنا يوسف – عليه السلام – أيضاً بالعلم، بقوله تعالى: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، وكذلك سيدنا موسى – عليه السلام – الذي قال الله في شأنه: «ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ۚ وكذلك نجزي المحسنين»، وفي شأن داوود وسليمان – عليهما السلام - قال – عز وجل: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ».