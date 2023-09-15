نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام أعلى من شأن العلم والعلماء

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، إن العلم له تعريف من حيث اللغة والاصطلاح، فالعلم لغةً بمعنى الإخبار والمعرفة، ويُقال عرفت أو علمت كذا، أو أعلمني فلان بكذا أي أخبرني، موضحا أنَّ «مادة العلم تدور حول المعرفة والإخبار والفهم».

عبد المالك: الإسلام رفع مكانة العلماء

وأضاف عبد المالك، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مادة العلم في القرآن الكريم وما يدور حولها له أهمية كبرى، فالإسلام رفع من شأن العلم والعلماء، لافتا إلى أنه في ظلال آيات الكتاب الحكيم التي بينت أهمية العلم وقيمته وتحدثت عن مكانة العلماء.

القرآن تحدث عن فضل العلم

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، بأنه لا عجب من اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء، لدوره في رفع مكانة الأمم، والعلم أوسع دائرة في الإسلام ورغب فيه وفي تحصيله القرآن، وحث على طلبه وأمر بتعلمه وبين قيمة العلماء وأنزلهم منزلة لائقة.