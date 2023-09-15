رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام أعلى من شأن العلم والعلماء

كتب:

منى صلاح
11:42 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك

الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، إن العلم له تعريف من حيث اللغة والاصطلاح، فالعلم لغةً بمعنى الإخبار والمعرفة، ويُقال عرفت أو علمت كذا، أو أعلمني فلان بكذا أي أخبرني، موضحا أنَّ «مادة العلم تدور حول المعرفة والإخبار والفهم».

عبد المالك: الإسلام رفع مكانة العلماء

وأضاف عبد المالك، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مادة العلم في القرآن الكريم وما يدور حولها له أهمية كبرى، فالإسلام رفع من شأن العلم والعلماء، لافتا إلى أنه في ظلال آيات الكتاب الحكيم التي بينت أهمية العلم وقيمته وتحدثت عن مكانة العلماء.

القرآن تحدث عن فضل العلم

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، بأنه لا عجب من اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء، لدوره في رفع مكانة الأمم، والعلم أوسع دائرة في الإسلام ورغب فيه وفي تحصيله القرآن، وحث على طلبه وأمر بتعلمه وبين قيمة العلماء وأنزلهم منزلة لائقة.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس جامعة الأزهر: العلم أهم صفات الأنبياء والمرسلين

وزير الأوقاف: طلب العلم النافع جهاد في سبيل الله

مجموعة الصافي تحتفي بأوائل الثانوية العامة: نقدر العلم وواجبنا تكريم المتفوقين

خلف الحبتور: مصر بلد العلم وأرسلت لنا المعلمين والخبراء في كل المجالات
بقلم منى صلاح