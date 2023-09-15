تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 لطلاب الثانوية الأزهرية

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 لطلاب الثانوية الازهرية، فالعديد من الطلاب ينتظر معرفة موعد المؤتمر الصحفي الذي يتم من خلاله إعلان النتيجة ونسب النجاح والرسوب، ومن هنا يصبح بإمكان كل طالب من طلاب الأزهر البدء في اختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعهم وكذا قدراتهم.

موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الازهر 2023 لطلاب الثانوية الازهرية

وعن موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 لطلاب، فقد تم الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك برئاسة الدكتور سلامة داوود، وسوف يتم خلال المؤتمر أيضا إعلان نتيجة تنسيق للقبول في كليات جامعة الأزهر، للطلاب من البنين والبنات في امتحانات الدور الثاني لهذا العام.

وبعيدا عن موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 لطلاب الثانوية الأزهرية، يهتم بعض الطلاب بمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر، استعدادا للتقديم، وتتلخص تلك الأوراق في الآتي:

أوراق التقدم لكليات الأزهر

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.