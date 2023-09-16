وزير الزراعة: 80 ألف مزارع متعثر يستفيدون من إعفاءات الرئيس

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أكثر من 80 ألف مزارع يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإجمالي 500 مليون جنيه.

اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين

وأضاف القصير، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس تسهم في رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا.

وناشد المزارعين بالتوجيه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

الرئيس يوجه الحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجهياته اليوم للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف.