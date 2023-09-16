فرحة بني سويف بزيارة الرئيس.. و«السيسي»: «هنغير شكل حياة أهالينا»

شهدت محافظة بني سويف اليوم السبت، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال الزيارة أجرى الرئيس حوارًا مع المواطنين الذين احتشدوا لاستقباله من أبناء محافظة بني سويف، ومتطوعي حياة كريمة، وقدم الرئيس السيسي، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

فرحة عارمة في بيوت محافظة بني سويف

وخلال زيارته لمحافظة بني سويف، قال الرئيس السيسي، إنه يكون سعيدا في كل مرة يقابل فيها الشباب المتطوعين ويرى الأشياء الجميلة التي يقومون بها، وأنه برغم الظروف الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي إلا أن لا أحد يستطيع أن يوقف مسيرة التنمية التي نقوم بها.. هنغير شكل حياة أهالينا بيكم انتم وأنا معاكم إن شاء الله».

الفنان حجازي متقال يطلق أغنية جديدة بعنوان «نورت البلد»

وبمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف، أطلق الفنان حجازي متقال أغنية جديدة بعنوان "نورت البلد".

كلمات الأغنية: الصعيد يا خال ضهر كالجبال.. على رأي اللى قال دولا أهل مصر

الصعيد بطولة مصنع الرجولة منبع الحضارة، أرض خير ونصر.

الزراعة والصناعة.. الفنون آخر براعة

الكنيسة ويا جامع كل واحد إيد في إيد

الصعيد يا عم لا متشيلش هم

ناس سند لغيرهم في المحن أسود

الصعيد علامة ختم للشهامة عمر ما قل خيرهم للبلد جنود

اللى يجيلها يلقى نيلها في استقباله يومه عيد

ناس كريمة ناس عظيمة هما دول أهل الصعيد

ناس كلمتها زي السيف ولو تسأل في يوم عنها غنية بجد عالتعريف.. بني سويف

نورت البلد شرفت البلد ياللي مجيتك تزيدنا.. شوقنا زاد إليك

جيت والخير معاك واحنا كمان معاك، ماشيين وكلنا إيدينا في ايديك