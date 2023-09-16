«إكسترا نيوز» ترصد آراء المواطنين في قرارات الرئيس اليوم: شكرا يا سيسي

رصدت كاميرا «إكسترا نيوز» آراء المواطنين من مختلف المحافظات، بشأن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، ليؤكد العديد من الشخاص على ترحيبهم الشديد وإشادتهم بالقرارات ودورها في تخفيف العبء عنهم.

أحد المواطنين: قرارات عظيمة أفادت المصريين

وفي هذا السياق، توجه أحد المواطنين العاملين بمهنة المحاماة، بالشكر لـ الرئيس السيسي على قرارته اليوم التي أصدرها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلاً: «قرارات عظيمة أفادت المواطن المصري بفئاته المختلفة، مثل الموظفين وصغار الفلاحين».

الرئيس الإنسان وقراراته الداعمة للتنمية المستدامة

فيما رصد تقرير «إكسترا نيوز» رأي مواطن آخر من محافظة المنوفية، والذي أكد بدوره على أهمية القرار الخاص بتوصيل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» لـ 5 ملايين مواطن، ما يدل على إنسانية الرئيس السيسي ومراعاته لشعبه ودرايته بمتطلباته وسعيه لتحقيقها خاصةً صغار الموظفين منهم، والتي تعمل على تحقيقي التنمية المستدامة للبلاد.