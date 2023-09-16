نقيب الزراعيين بالفيوم: قرارات الرئيس تخفف أعباء الفلاحين وتساهم في زيادة الإنتاج

أشاد الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المزارعين، والتي أعلن عنها على هامش زيارته لمحافظة بني سويف اليوم السبت، لافتتاح بعض المشروعات، مؤكدًا أنّ تلك القرارات ستساهم بصورة كبيرة في تخفيف الأعباء عن المزارعين في كل مصر، ما ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية لمختلف المحاصيل الزراعية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ هناك سعادة عارمة اجتاحت قلوب المزارعين ليس في محافظة الفيوم أو بني سويف فقط، ولكن في جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بمبادرة البنك الزراعي المصري التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين والفلاحين المتعثرين مع البنك منذ أول يناير 2022.

قرارات الرئيس تخفف معاناة الفلاح

وأضاف علاء شيلابي، أنّ تلك المبادرة شديدة الأهمية في الوقت الحالي، الذي كان يعاني فيه الفلاح بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي تسببت في تحريك تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ما زاد من أعباء المزارع المصري وبالتالي انعكس على قلة الإنتاج.

أمل جديد لا ستصلاح الأراضي الصحراوية

وأشار «نقيب الزراعيين بالفيوم» إلى أنّ مبادرة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة عليهم والخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، يهم قطاع كبير جدًا من المزارعين، خصوصًا العاملين في القطاع الزراعي بالظهير الصحراوي والأراضي الصحراوية.

نقيب الزراعيين بالفيوم يوجه الشكر للرئيس السيسي

وكشف علاء شيلابي، أنّ مستصلحي ومزارعي الأراضي الصحراوية، يحتاجون الكثير من الوقت والجهد والتكلفة المرتفعة لإعادة تعمير الصحراء وتحويلها إلى جنة خضراء، وفي معظم الأوقات تكون الفوائد والغرامات سببًا في تعجيزهم عن مواصلة الاستصلاح والإنتاج، وإعفائهم سيمنحهم فرصة كبيرة لإنهاء ما بدأوه، وحصاد ثمار ما زرعوه، وبالتالي سيتمكن من الوقوف على قدميه، وزيادة إنتاجه، وسداد مستحقاته.

وختم حديثه قائلًا: «نشكر الرئيس على القرارات الداعمة للمزارع في كل وقت وزمن، واهتمامه بأهالينا في الريف، لذلك هم دائمًا أكبر داعم له.. شكرًا يا ريس».