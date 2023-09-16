أهالي سدس الأمراء لـ«الوطن» بعد زيارة الرئيس: غير وجه الحياة في بني سويف

عبر أهالي قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف، عن فرحتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبروه يوم عيد لهم، مشيدين بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدين أن المحافظة شهدت على مدار 10 سنوات متصلة إقامة العديد من المشروعات العملاقة بتكلفة تجاوزت 110 مليارات جنيه.

مشروعات عملاقة غيرت «سدس الأمراء»

وقال جمال محمد أحمد من أهالي قرية سدس الأمراء في تصريحات لـ«الوطن»: فخور بافتتاح العديد من المشروعات، وسعيد برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه المجمع الخدمي والعديد من المشروعات الأخرى التي غيرت وجه الحياة في بني سويف.

وقال علي عبد السلام من أهالي القرية: إن ما شهدته القرية من افتتاحات عظيمة تدعو إلى الفخر، وإن الأهالي يساندون جهود الدولة بقيادة زعيمها الذي أطلق أكبر مبادرة استهدفت البسطاء في صعيد مصر.

مشروعات الصرف الصحي أسعدت الجميع

وقال أحمد رجب، إن جميع أهالي بني سويف يقدرون جهود الرئيس، ومشروعاته التي وصلت كل أرجاء مصر، خاصة وأنه أول رئيس يعطي الريف المصري أولوية كبيرة، ويهتم بالبنية التحتية.

وقال صلاح محمد، إن قرية سدس الأمراء، شهدت طفرة كبيرة في الخدمات، وتغيرت بنسبة كبيرة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة وحرصه على مصافحة الأهالي وجبر خواطرهم والتقاط الصور معهم، أدخلت الفرحة والسعادة على الأهالي، الذين فوجئوا بتواجد الرئيس بينهم، يتحدث معهم ويستمع لهم، ويناقشهم في المشروعات والخدمات التي وصلت إليهم.