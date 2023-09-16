تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة الفيوم 2023 -2024

أعلنت جامعة الفيوم، اليوم السبت، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات للكليات والمعاهد لطلاب شعبتي علمي «علوم ورياضة»، متضمنةً الحد الأدنى للقبول في تلك الكليات خلال تنسيق المراحل الثلاثة لعام 2023، فيما يخضع مئات الطلاب الجدد بجميع الكليات، للكشف الطبي، بصورة يومية، ضمن استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق 30 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من الطلاب في كل مكان.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلن مكتب التنسيق، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم، وذلك من خلال الضغط هنا، واتباع الخطوات اللازم لمعرفة النتيجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لمختلف كليات ومعاهد جامعة الفيوم، والحد الأدنى للقبول بها خلال المراحل الثالثة كالآتي:

كلية طب بشري جامعة الفيوم 375 درجة.

كلية طب أسنان جامعة الفيوم 373 درجة.

كلية صيدلة الفيوم 367.5 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات «علمي علوم» 358.5

كلية هندسة 352.5 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات «علمي رياضة» 344 درجة.

كلية تمريض 333.5 درجة.

كلية علوم الفيوم 329 درجة.

كلية ألسن الفيوم 328.5.

كلية ألسن رياضة 308.5 درجة.

كلية آثار الفيوم 301.5 درجة.

كلية علوم «علمي رياضة» 298 درجة.

معهد فني تمريض 295 درجة.

كلية تربية الفيوم 288.5 درجة.

كلية زراعة الفيوم 279.5 درجة.

كلية دار العلوم الفيوم 273 درجة.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» 268 درجة.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» 268 درجة.

كلية تربية رياضية 266.5 درجة.

كلية دار العلوم انتساب 262 درجة.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا الخاص بدمو 259 درجة.

كلية زراعة رياضة 258.5درجة. كلية آداب الفيوم 257.5درجة.

كلية حقوق الفيوم 256درجة.

كلية تربية طفولة مبكرة 254درجة.

كلية آداب انتساب 250درجة.

كلية تربية نوعية 245 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم بمنطقة دمو.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية 240.5 درجة.

كلية خدمة اجتماعية 236.5 تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 236 درجة.

كلية خدمة اجتماعية انتساب 234.5 درجة.

كلية تربية رياضية «بنين» 221 درجة.

كلية تربية نوعية فنية 220 كلية تربية رياضية «بنات» 214.5 درجة.