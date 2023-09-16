نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة الفيوم

حصلت «الوطن» على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لمختلف الكليات بجامعة الفيوم للشعبة الأدبية، وذلك بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة والتي تضمنت نحو 18 كلية للأدبي، فيما تكثف جامعة الفيوم من الكشف الطبي للطلاب، وإنهاء إجراءات الالتحاق استعدادًا لانطلاق العام الجامعي الجديد، والذي ينطلق 30 سبتمبر الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفيما يخص رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فإنّه يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الصفحة الرسمية لموقع التنسيق الإلكتروني، المخصص لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس، أو عبر الاتصال بالتليفون على رقم 15999 من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع التنسيق.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- الضغط على «عرض النتيجة» وستظهر فورًا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات

وأعلنت جامعة الفيوم، في بيان لها نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات، حيث جاء الحد الأدنى للقبول في الكليات من تنسيق جميع المراحل لعام 2023 لشعبة أدبي كالآتي:

كلية الألسن 353.5 درجة.

كلية الآثار 337 درجة.

كلية التربية 315.5 درجة.

كلية الآداب 297 درجة.

كلية تربية تعليم أساسي 293.5 درجة.

كلية الآداب انتساب 282 درجة.

كلية تربية طفولة مبكرة 274 درجة.

كلية دار العلوم 271.5 درجة.

كلية دار العلوم انتساب 268 درجة.

كلية الحقوق.. 263.5 درجة.

كلية التربية النوعية 261 درجة.

كلية تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي «سياحة وفنادق» 261 درجة.

كلية الخدمة الاجتماعية 246.5 درجة.

كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم 246 درجة.

كلية الخدمة الاجتماعية انتساب 245 درجة.

كلية التربية النوعية «فنية» 229.5 درجة.

كلية التربية الرياضية «بنين» 226 درجة.

كلية التربية الرياضية «بنات» 212 درجة.

انطلاق الكشف الطبي والتقديم والمقابلات الشخصية

من جانب آخر، أعلنت جامعة الفيوم انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد في جميع الكليات، فضلًا عن انطلاق تقديم الأقسام الداخلية بكلية الآداب جامعة الفيوم، وأيضًا عقد المقابلات الشخصية لكلية السياحة والفنادق، بينما تم إغلاق باب التقديم للمدن الجامعية بجامعة الفيوم مساء أمس.