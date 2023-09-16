نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة «أدبي»

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة، للشعبة الأدبية، بعد أن تقدم للمرحلة الثالثة بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية/ بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة للشعبة الأدبية

وأتاحت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة، للشعبة الأدبية من خلال رابط تنسيق الجامعات المصرية من هنا

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة، للشعبة الأدبية كالتالي:

- كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة بنات 211 درجة

- كلية تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 219 درجة

- كلية تربية نوعية موسيقية بالمنصورة 217 درجة

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 205.5 درجة

تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة المنصورة

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم المنصورة 205.5 درجة

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة المنصورة 205.5 درجة

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205.5 درجة

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 206 درجات

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس 205 درجات.