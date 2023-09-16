أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والتي تعد آخر مرحلة، حيث أنها معاهد تقبل من 50% وهي نسبة النجاح المتاحة خلال العام الدراسي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الوزارة.

نتيجة كليات المرحلة الثالثة جامعة الإسكندرية 2023

وتمثلت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة الإسكندرية في التالي:

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 238.5 درجة

- تربية رياضية بنين الإسكندرية 222 درجة

- تربية رياضية بنات الإسكندرية 205 درجات

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 205 درجات

- تربية نوعية فنية الإسكندرية 205 درجات

نتيجة معاهد المرحلة الثالثة في الإسكندرية

وتمثلت نتيجة معاهد المرحلة الثالثة في الإسكندرية في التالي:

- المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 231.5 درجة

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 231 درجة

- الفني التجاري بالإسكندرية 228.5 درجة

- الفني للفنادق الإسكندرية 228 درجة

- كلية تكنولوجية فني صناعي إسكندرية 227.5 درجة

- العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 226 درجة

- العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 225.5 درجة

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 222.5 درجة

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة 221.5 درجة

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف 219.5 درجة

- معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات 215.5 درجة

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 214 درجة

-المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات 208.5 درجة

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 205 درجات

- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 205 درجات