«الغردقة السينمائي» يعرض فيلم «أبناء رمسيس» المرشح للأوسكار في دورته الأولى

تشهد الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض الفيلم الفرنسي أبناء رمسيس، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة «المسابقة الرسمية»، وهو الفيلم الذي تم اختياره أخيرا ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

فيلم أبناء رمسيس الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي كوت دور الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، إذ يوجد العراف الموهوب رمسيس، والذي يشعر بالتهديد كغيره من أهل الحي بسبب مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن رمسيس يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة السينمائي، إن كليمانت كوجيتور من المخرجين المهمين في السينما الفرنسية، فهو صانع أفلام يجمع في أعماله بين السينما والفن المعاصر، درس في كلية فنون في توركون بفرنسا، وعُرِض فيلمه الروائي الأول بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي 2015، كما حصلت أفلامه على عدد من الجوائز.

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب 21 سبتمبر

تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتي وبلو وافز وماجيك فارما.