محافظ الشرقية يشهد احتفالية نقابة المحامين لتكريم الطلاب المتفوقين

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين في شهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية والإعدادية، من أبناء المحاميين للعام الدراسي 2022 /2023، والحاصلين على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه من المحامين، والتي أقامتها نقابة المحامين بالشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وعبد الحليم علام النقيب العام للمحاميين ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعادل عفيفي نقيب المحاميين بالشرقية، وأعضاء الجمعية العمومية والطلبة المتفوقين وأسرهم وذلك بمقر النقابة بمدينة الزقازيق.

تكريم الطلاب المتفوقين في المراحل الدراسية

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ حسن ضيف، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بتواجده وسط الطلبة المتفوقين من أبناء المحاميين والذين يمثلون نماذج مشرفة في المجتمع يساهمون في بناء وتقدم المجتمع.

الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب ومواهبهم

أشاد المحافظ بدور الأسرة بالشرقية، في توفير أوجه الرعاية والمساندة لأبنائها وتشجيعها الدائم والمستمر لهم علي التفوق العلمي في مختلف المراحل الدراسية مطالباً أولياء الأمور بالاهتمام بتنمية مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة بفاعلية في بناء وتقدم ورقي المجتمع.

وأكد المحافظ اعتزازه بدور نقابة المحامين كونها تمثل صوت المحامين الصادق للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم للمشاركة في بناء الوطن ورفعته، لافتاً إلى أهمية التواصل الدائم بين النقابات والأجهزة التنفيذية.

ومن جانبه أعرب عبد الحليم علام النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية احتفالية النقابة بتكريم الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء المحامين.

ومن جانبه أشاد عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية، بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الشرقية الطلبة المتفوقين من أبناء المحامين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، بمنحهم دروعا تذكارية تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق العلمي متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي.

وأهدى النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب درع النقابة لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.