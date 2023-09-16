«مستقبل وطن» يشيد بقرارات الرئيس السيسي: تخفف الأعباء عن المواطن

أعرب حزب مستقبل وطن عن خالص تقديره وإجلاله لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لافتا إلى أن هذه القرارات، تؤكد ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري، وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.

حزب مستقبل وطن

وقال الحزب في بيان له، إن قرارات الرئيس الصادرة اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكل العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وقرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين.

ولفت إلى تكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ستكون جميعها بلا شك، خطوة مهمة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.

التنمية الداخلية والنهوض بالإنسان

وأكد الحزب دعمه للجهود المُخلصة للرئيس، في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية الداخلية، والنهوض بالإنسان المصري، وتعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.