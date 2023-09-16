محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بمدينة الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض «أهلا مدارس» لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، بشارع الفراخ، خلف شارع المكاتب المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق.

يأتي هذا المعرض في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ولقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

يشتمل المعرض على ادوات مدرسية وسلع غذائية

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 20 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية، وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة و المجمدة.

رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع التجار

أضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة معرض أهلاً مدارس، رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مابين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع بإقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية، مراعاة لمحدودي الدخل.

واطمأن المحافظ من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء مستلزمات المدارس، وكذلك جودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض، والتي تحرص المحافظة على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية، واحتياجات المواطنين من ملابس ومواد غذائية وأدوات مدرسية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.