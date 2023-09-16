وكيل صحة الشرقية يتفقد معمل مستشفى فاقوس بعد تطويره

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وكيل وزارة الصحة يتفقد أقسام مستشفى فاقوس

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، متابعاً الخدمات المقدمة بقسم المعامل بعد تطويره بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليون جنيه للأعمال الإنشائية بالتعاون مع المجتمع المدني.

ويضم المعمل أحدث الأجهزة المعملية والتي تم دعمها مسبقاً من قبل وزارة الصحة، وقام وكيل الوزارة بمناظرة سجلات الفحص على معمل الميكروبيولوجي، موجهاً بفصل دفتر تسجيل الحالات الاقتصادي عن الحالات المجانية، والتنبيه على مدير المستشفى بضرورة توفير مسئول عن تحصيل الرسوم الخاصة بالمعمل خلال الفترات المسائية.

معمل الـPCR لتحليل الحمض النووي للفيروسات

كما تفقد معمل الـPCR والذي يقوم بتحليل الحمض النووي للفيروسات المختلفة، موجهاً مديرة إدارة المعامل بالمديرية بعمل إحصائية لأعداد العينات المحولة من المستشفيات المختلفة لمستشفى فاقوس، والخاصة بتحليل الفيروسات لمرضى الكلى والعرض على وكيل الوزارة.

كما تأكد الدكتور هشام مسعود من انتظام عمل وحدة المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، وقسم الحضانات الجديد، والذي تم تشغيله تجريبياً منذ عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه بالتعاون مع جمعية سفراء الخير، بقدرة استيعابية 20 حضانة، موجهاً مسئول الحضانات بالمديرية بتوفير جهاز سيرفوا آخر للقسم الجديد ليصبح 2، مع دراسة تزويد القسم بعدد 2 حضانة.

واطمأن على الخدمة بوحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة والتي تسع 8 أسرة، وتم تجهيزها تشغيلها تجريبياً من عدة أسابيع، بالتعاون مع المجتمع المدني، وقام بمناظرة السجلات الطبية.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع إدارة المستشفى، لمناقشة خطة العمل، وتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات وبعض الأقسام الداخلية.