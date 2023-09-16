تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد التقديم للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، موعد سحب ملف التقديم وموعد اختبارات السمات والرياضي لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامة، موضحا أن التقديم والاختبارات تبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأضاف المعهد في تقرير له، أنه يجب على الطلاب الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحا بمقر المعهد، ومعهم الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي 8 صور شخصية وصورة شهادة نجاح الثانوية، وصورة لخطاب الترشيح وصورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر و«ترنج رياضي وكوتشي».

تفاصيل الدراسة بالمعهد

أوضح المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، أن الدراسة 4 سنوات، ويحصل الطالب من المعهد على درجة البكالوريوس، ويمكن أن يكتفي بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، مؤكداً أن الدراسة تنقسم إلى قسمين وهما قسم «تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة» وقسم «تكنولوجيا التحكم والإشارات الكهربية».

كما يتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، ويتأهل الطالب للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.

تبعية المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة، يتبع وزارة النقل، ويوفر تعليم على مستوى متميز في تخصص النقل والسكة الحديد لتخريج دفعات من المتخصصين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.